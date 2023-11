The Marvels: Brie Larson anticipa il futuro di Captain Marvel

Dopo la delusione al box-office di The Marvels, Brie Larson è già pronta a lanciarsi nella sua prossima avventura nei panni di Carol Danvers, annunciando di essere assolutamente aperta a tornare in una delle prossime uscite del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, la Larson ha parlato dell'evoluzione del personaggio della Danvers e del suo futuro nel MCU, confermando la sua piena intenzione di tornare al ruolo prima o poi. Ha anche indicato che sa esattamente quando e dove rivedremo Carol, ma non ha voluto svelare nulla.

"Penso che ci sia ancora molto da esplorare dentro Carol", ha esordito la Larson. "Sento che entrare a far parte di questa squadra l'ha fatta aprire in un modo in cui non lo era mai stata e questo mi è piaciuto molto".

Brie Larson non è più "disillusa"

"Non voglio che la Marvel venga a prendermi", ha continuato, "ma c'è qualcos'altro. C'è sicuramente qualcosa, vorrei rispondere alla tua domanda, ma non lo farò".

The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la Larson si fosse stancata di interpretare la Danvers e fosse "disillusa" dopo essere diventata il bersaglio delle critiche online. Naturalmente potrebbe esserci del vero, ma se stava pensando di abbandonare il franchise, sembra che ci abbia ripensato.