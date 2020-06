The Mandalorian: Mark Hamill, svelato il cameo segreto dell'attore

Un frame del terzo episodio dello show

È stato svelato che Mark Hamill ha un cameo segreto nella prima stagione di The Mandalorian, senza essere menzionato nei credits. La rivelazione proviene dal creatore Jon Favreau e dal produttore esecutivo e regista Dave Filoni, all'interno del documentario seriale Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, dedicato alla realizzazione dello show. Il finale della prima stagione, disponibile da ieri su Disney+, parla dei vari rimandi al franchise, e della presenza di determinati attori in ruoli minori. Tra questi c'è appunto Hamill, che nel quinto episodio del serial, ambientato sul pianeta Tatooine, presta la voce a EV-9D9, il droide che fa da barista nella taverna di Mos Eisley. Una chicca di non poco conto che ha sorpreso i fan, dato che l'interprete di Luke Skywalker non è menzionato nei titoli di coda dell'episodio e non girava alcuna voce sul suo possibile coinvolgimento nello show.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill in una scena del film

Mark Hamill è parte integrante del mondo di Star Wars sin dall'uscita di Guerre stellari nel 1977, e The Mandalorian è l'esempio più recente di come la sua partecipazione vada oltre il ruolo di Luke Skywalker, sfruttando le doti di doppiatore che hanno dato a Hamill una carriera notevole nell'ambito dell'animazione e dei videogiochi.

Nel 2014 ha doppiato Darth Bane, il Sith che introdusse la Regola dei Due (solo un maestro e un apprendista alla volta), in un episodio di Star Wars: le guerre dei Cloni, e nel 2017, oltre a tornare nei panni di Luke, ha interpretato un secondo personaggio in Star Wars: Gli ultimi Jedi: nella sequenza ambientata nel casinò di Canto Bight è lui a prestare la voce a Dobbu Scay, l'alieno ubriaco che scambia BB-8 per una slot machine. Al di fuori di queste apparizioni ufficiali, Hamill si è anche prestato al gioco parodistico de I Griffin, doppiando non solo Luke ma anche Obi-Wan Kenobi, a causa della sua capacità di imitare perfettamente Alec Guinness.