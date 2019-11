The Mandalorian, Werner Herzog entusiasta della serie Disney+ "Il cinema torna al suo meglio"

Il regista e attore Werner Herzog, che interpreta Il Cliente in The Mandalorian, ha lodato la nuova serie Disney+, affermando che ha riportato il cinema al suo meglio ed elogiando il creatore, produttore e regista Jon Favreau come una forza della natura.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Werner Herzog, regista di Fitzcarraldo, Grizzly Man e Aguirre furore di Dio, una vera e propria icona cinematografica tedesca, fa accettato di recitare in The Mandalorian pur non avendo mai visto nessun film di Star Wars in precedenza, ma adesso si dichiara fan di quell'universo: "Mi sono goduto ogni singolo momento. Penso vada oltre quello che vediamo sullo schermo. Il cinema è tornato ai suoi fasti. Nei grandi film fantasy, gli attori si comportano quasi come robot davanti a schermi verdi, senza vedere il mondo che li circonda. Il risultato più grandioso ottenuto da Jon Favreau con The Mandalorian è che ha riportato le riprese a com'erano prima. Ora gli attori vedono il mondo in cui si stanno muovendo e la macchina da presa fa lo stesso. In questo modo, il racconto per immagini è tornato alla sua natura, a com'era prima. È diventato molto, molto vivo, non è meccanico"

Il cineasta 76enne ha accettato l'invito a sorpresa di Jon Favreau a unirsi al cast del nuovo show in veste di villain, nonostante non fosse per nulla informato sulla saga di Star Wars. La ragione è stata l'affinità che ha subito percepito con il regista e produttore della serie, uno spirito affine e di pari talento:"Quando mi ha invitato, in meno di 60 secondi sapevo che sarebbe stato grande. Ho visto l'universo. Ho visto costumi. Ho visto l'orizzonte tondo. Ho visto l'astronave. Ho visto un intero universo. E sapevo che era davvero grande".

The Mandalorian, la serie tv Disney+ potrebbe diventare un film

Ecco le nostre prime impressioni su The Mandalorian, disponibile in Italia su Disney+ dal 31 marzo. La serie è ambientata negli anni successivi a Il ritorno dello Jedi e si apre con il funerale di Darth Vader sulla luna nella foresta di Endor. L'imperatore è stato sconfitto e il regime imperiale è stato rovesciato in molte parti della galassia. In questa situazione senza legge, emerge il Mandalorian, uno spietato cacciatore di taglie dal passato misterioso.