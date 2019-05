The Mandalorian, Werner Herzog confessa: "Non ho mai visto un film di Star Wars"

The Mandalorian ha nel suo cast il regista Werner Herzog che ha rivelato in un'intervista di non aver mai visto i film della saga.

Il regista avrà nello show destinato alla nuova piattaforma di Disney+ il ruolo di un villain e in un'intervista rilasciata ad Associated Press ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto.

Werner Herzog ha spiegato di aver ricevuto la proposta di recitare nella serie e ha avuto modo di leggere lo script: "Ho pensato che, nonostante conosca davvero poco del mondo di Star Wars, fosse un personaggio che ero in grado di interpretare perché è qualcuno di cui non puoi fidarti. Ho detto: 'Posso farlo'".

Il regista ha raccontato inoltre che lo show non è stato girato usando lo schermo verde necessario all'utilizzo degli effetti speciali, permettendo agli attori di immergersi in scenografie incredibili e in paesaggi meravigliosi, descrivendo il risultato come fenomenale.

Herzog ha quindi aggiunto: "Devo confessare che non ho visto nemmeno un film di Star Wars. Ho visto dei trailer, delle scene e so quanto sia importante come franchise, che ci sono i giocattoli per i ragazzi... Si tratta di una nuova mitologia".

Tra gli interpreti degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate che regaleranno nuove avventure in stile western ambientate nell'universo di Star Wars ci sono invece Jon Favreau, autore anche del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.