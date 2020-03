The Mandalorian: Taika Waititi tornerà nella seconda stagione?

Il regista Taika Waititi potrebbe tornare nella seconda stagione di The Mandalorian, spin-off di Star Wars creato da Jon Favreau, ma non si sa se come regista di un episodio, come accaduto per l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione, o se come doppiatore.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Taika Waititi, infatti, è stato coinvolto nel progetto come regista dell'ultimo episodio della stagione conclusa da poco e anche come doppiatore del droide IG-11, che si è sacrificato in modo glorioso nel finale. Alcune voci, al momento, dichiarano che il filmmaker potrebbe tornare a lavoro per la nuova stagione, annunciata già da mesi da Disney+, ma ancora non si hanno conferme.

È possibile che IG-11 possa tornare nonostante il finale di The Mandalorian? Forse Taika Waititi darà la voce a un'unità IG diversa oppure verrà scelto per dirigere uno dei prossimi episodi che i fan stanno attendendo con ansia. Ogni cosa che andrà a fare, in ogni caso, sarà una gioia per il pubblico che ha molto apprezzato l'ultimo episodio della serie, che secondo molti si è conclusa in modo totalmente perfetto.

Taika Waititi dorme su tutti i suoi set: ecco le divertenti foto

Lo stesso rapporto che ha diffuso questa notizia, inoltre, parla anche di Peyton Reed, regista di Ant-Man, che potrebbe essere coinvolto insieme a Waititi nella lavorazione di The Mandalorian 2. Al momento, Disney non ha diffuso nessun annuncio ufficiale in merito, per cui è necessario attendere notizie certe per gioire di questi nuovi possibili coinvolgimenti.