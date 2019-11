The Mandalorian: svelato il sesso di Baby Yoda

The Mandalorian ha come protagonista Baby Yoda accanto al cacciatore di taglie al centro della storia e ora è stato svelato il sesso della creatura.

The Mandalorian ha trasformato Baby Yoda in un fenomeno virale online e il terzo episodio della serie, distribuito negli Stati Uniti da Disney+, ha rivelato il sesso della creatura, anche se il suo nome (se ne ha uno) non è ancora stato annunciato.

In The Sin, la puntata distribuita in streaming nella giornata di ieri nei paesi in cui è già stata lanciata la piattaforma dello studio, la creatura viene infatti consegnata al Cliente e a uno scienziato.

Il Doctor Pershing, il personaggio interpretato in The Mandalorian dall'attore Omid Abtahi, parlando di Baby Yoda lo chiama "lui" e utilizza dei termini al maschile. Nell'episodio si accenna poi al fatto che devono "estrarre" qualcosa dal suo corpo, oltre a mostrarlo mentre viene "scannerizzato". La serie creata da Jon Favreau non ha quindi svelato se il Cliente ha ottenuto quello che voleva prima che il cacciatore di taglie entrasse in azione per salvare il suo nuovo amico dalle procedure a cui viene sottoposto.

La storia di Baby Yoda è comunque ancora avvolta un po' dal mistero e bisognerà attendere le prossime puntate della prima stagione per capire il ruolo del personaggio nell'universo di Star Wars.

