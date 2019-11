The Mandalorian: Baby Yoda nel nuovo merchandise della serie su Amazon

The Mandalorian ha come protagonista anche l'ormai virale Baby Yoda, ritratto nelle prime t-shirt disponibili su Amazon.

The Mandalorian ha del nuovo merchandise in cui viene ritratto anche Baby Yoda, il personaggio che è diventato ormai virale online dopo la visione di soli tre episodi della serie realizzata per Disney+ e ambientata nell'universo di Star Wars.

Come era stato anticipato nella giornata di ieri, in alcuni negozi tra cui Amazon, sono apparsi nuovi oggetti ispirati allo show, tra cui t-shirt e felpe che mostrano la nuova creatura.

Il sito, poco dopo aver messo in vendita gli oggetti, ha fatto inspiegabilmente sparire i risultati che apparivano cercando i termini The Mandalorian e The Child, con cui fino a questo momento si è fatto ufficialmente riferimento a Baby Yoda.

Le immagini rivelano i design degli indumenti messi in vendita che dovrebbero solo anticipare una nuova ondata di gadget e giocattoli in arrivo quasi sicuramente prima di Natale, per soddisfare gli spettatori dello show con protagonista Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie.

Jon Favreau, creatore della serie, aveva spiegato che Disney e Lucasfilm avevano compiuto un ottimo lavoro nel mantenere il segreto riguardante la presenza di Baby Yoda nello show, in particolare non lasciandosi sfuggire nessuna immagine o anticipazione riguardante il merchandise.

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa arriverà tra gli scaffali, virtuali e non, per accontentare gli spettatori di tutte le età che stanno seguendo le avventure del Mandaloriano nei paesi in cui la piattaforma di streaming è già attiva.

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+