The Mandalorian: le sneakers di Baby Yoda sono arrivate

Per i fan accaniti di The Mandalorian sono arrivate le sneakers dedicate al personaggio tanto amato di Baby Yoda.

Centinaia di Baby Yoda sono stati realizzati per decorare le nuove sneakers in edizione limitata, che fanno parte del merchandising ufficiale di The Mandalorian, la seria spin-off dedicata all'universo Star Wars, disponibile su Disney+.

Il fantastico personaggio alieno, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, è il protagonista di queste nuove scarpe. Baby Yoda, infatti, è rappresentato sia sul dorso delle scarpe ginniche, di colore verde e nero, che sulla linguetta dove è rappresentata visibilmente la faccia verde del simpatico Grogu. Al momento, le sneakers sono disponibili per gli USA a $ 39,99 sul sito Fun.com, in Italia ancora non sono disponibili. Le taglie sono unisex e vanno dalla 5 alla 12 per gli uomini e dalla 7 alla 14 per le donne.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Insomma, a mesi dalla fine della seconda stagione di The Mandalorian, la febbre per Baby Yoda è ancora viva e i fan non vedono l'ora di ottenere più gadget possibili dedicati a questo personaggio. Come abbiamo visto nel finale di stagione, è proprio Luke Skywalker a prendersi in carico Grogu per allenarlo a diventare un grande Jedi, scena che ha commosso l'intero universo di fan di Star Wars.

Ora la domanda più grande è: rivedremo di nuovo Baby Yoda? Questo non è ancora stato svelato, ma la terza stagione di The Mandalorian è già in lavorazione e dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2021.