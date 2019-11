The Mandalorian: Rian Johnson conferma Baby Yoda nella seconda stagione?

Baby Yoda è ormai il fenomento di The Mandalorian, la serie tv in onda su Disney+, che stando a quanto dice Rian Johnson potrebbe tornare nella seconda stagione.

Tutti pazzi per Baby Yoda, il personaggio apparso in The Mandalorian di cui tutti parlano, anche Rian Johnson, che rivela la possibilità di rivedere il piccolo personaggio verde anche nella seconda stagione della serie tv spin off di Star Wars in onda su Disney+.

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, infatti, durante un'intervista con The Wrap, ha raccontato della sua visita sul set di The Mandalorian e di quando ha avuto un incontro riavvicinato con Baby Yoda: "È fantastico! Ho visitato il set di The Mandalorian un mese fa e ho visto Baby Yoda in un angolo e il produttore mi ha lanciato uno sguardo come per dire "Non puoi dire una parola!" Ho tenuto quel segreto nel mio cuore per sempre. E i meme sono fantastici. Sono molto pro-Baby Yoda"

Dalle sue parole, si potrebbe percepire un possibile ritorno del personaggio, anche se non è esplicita come notizia. Quell'avvertimento del produttore di The Mandalorian, però, potrebbe significare che Rian Johnson si è imbattuto in un possibile spoiler della seconda stagione, probabilmente relativo a Baby Yoda.

Staremo a vedere, intanto noi italiani attendiamo l'arrivo di Disney+ il prossimo marzo 2020, per poter godere della visione di questa nuova serie tv e di tante altre targate Disney.