The Mandalorian: Pedro Pascal escluso dai Golden Globes a causa della sua maschera

The Mandalorian è stata una delle serie di maggior successo quest'anno, ma il suo protagonista Pedro Pascal non verrà incluso nelle nomination ai Golden Globes a causa del casco indossato per tutti gli otto episodi dello show, senza mai mostrare il suo volto.

The Mandalorian: un'immagine del protagonista

La scelta di non far mai vedere al pubblico il volto di Mando è stata ben accolta dai fan di The Mandalorian, ma questo sta avendo delle ripercussioni ora su ciò che succederà nella stagione dei premi. Pedro Pascal, protagonista indiscusso della serie, è stato escluso per via della sua visibilità limitata, come annunciato dalla Hollywood Foreign Press Association: "Le esibizioni di sola voce non sono ammissibili in nessuna categoria di recitazione"

Secondo quanto riportato da Variety, questo chiarimento deriva dal fatto che la performance di Pedro Pascal è tecnicamente solo vocale, se togliamo i circa 20 secondi in cui viene mostrato il suo volto nell'ultima puntata. Inoltre, a metà della prima stagione di The Mandalorian, è stato rivelato che l'attore non ha realmente interpretato il personaggio per un periodo, in cui era impegnato a teatro per le prove di Re Lear a Broadway, ed è stato sostituito da Brendan Wayne.

Peccato quindi per Pedro Pascal che vede scivolare via un'occasione così importante come i Golden Globes, ma il successo non lo abbandonerà, visto che i fan sono in attesa trepidante per la seconda stagione di The Mandalorian, che arriverà su Disney+ il prossimo autunno.