The Mandalorian: una foto leaked svelerebbe un legame con Rogue One: A Star Wars Story

A quanto ne sappiamo finora The Mandalorian, serie tv in preparazione per la piattaforma streaming Disney+, sarà ambientata dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi[/FILM], ma a quanto pare i legami col franchise sarebbero ben più profondi. Una foto rubata dello show e apparsa su MakingStarWars.net svelerebbe un Death Troopers, che dovrebbe fare la sua comparsa insieme ai più tradizionali Storm Troopers.

I Death Troopers e le loro armature nere sono apparsi in Rogue One: A Star Wars Story, il che farebbe pensare a un legame tra la serie tv in arrivo e lo spinoff.

Rogue One: A Star Wars Story è ambientato molti anni prima degli eventi della serie TV, visto che si svolge subito prima di Guerre stellari.

Jon Favreau, creatore del progetto, aveva svelato su Instagram i primi dettagli della trama di The Mandalorian:

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, nell'universo di Star Wars emerge un nuovo guerriero. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergenza rappresentata dal Primo Ordine. Seguiremo le avventure di un pistolero solitario negli angoli più remoti della galassia, distante dall'autorità della Nuova Repubblica.

Le riprese di The Mandalorian sono in corso. Protagonista della serie sarà Pedro Pascal e con lui ci sarà anche Gina Carano. Gli episodi saranno diretti da Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

The Mandalorian dovrebbe approdare nel corso del 2019 sulla piattaforma streaming Disney. I 10 episodi hanno un budget previsto di 100 milioni, 10 milioni a episodio.

