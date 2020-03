The Mandalorian: svelata una connessione tra Baby Yoda e Anakin Skywalker

Una nuova teoria svela una connessione tra Baby Yoda, personaggio amatissimo della serie The Mandalorian, e Anakin Skywalker.

In attesa che arrivi la seconda stagione di The Mandalorian, escono fuori nuove teorie a riguardo, in particolare una legata a Baby Yoda e allo storico personaggio di Anakin Skywalker, diventato poi il malvagio Darth Vader nella saga di Star Wars.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

L'alieno che convenzionalmente chiamiamo Baby Yoda ha fatto breccia nei cuore di tutti i fan di Star Wars e ora è stata diffusa una nuova teoria che legherebbe il personaggio ad Anakin Skywalker. Infatti, il piccolo compagno di viaggi di Mando ha cinquant'anni, pur essendo solo un neonato quindi, visto che la serie è ambientata nel 9 ABY, cinque anni dopo gli eventi di Episodio VI, il piccolo alieno è nato nel 41 BBY, che è anche la data di nascita di Anakin Skywalker.

Secondo quanto diffuso su Reddit, questa teoria potrebbe essere veritiera: "Baby Yoda ha 50 anni all'epoca degli eventi di The Mandalorian, che sono ambientati 9 anni dopo la battaglia di Yavin. Questo vuol dire che Baby Yoda è nato nel 41 BBY (prima della battaglia di Yavin), lo stesso anno in cui nacque anche Anakin Skywalker. Forse Baby Yoda è legato ad Anakin in qualche modo? Magari anche attraverso Plagueis?"

The Mandalorian: Giancarlo Esposito ha svelato la ragione per cui Moff Gideon vuole Baby Yoda?

Ovviamente potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma se fosse vero questo sarebbe un nuovo importante elemento per lo svolgimento della seconda stagione, le cui riprese sono ufficialmente terminate, anche perché Baby Yoda porebbe avere in sé una concentrazione di Midi-chlorian che qualcuno vuole sfruttare.

Al momento, si tratta di pure e semplici teorie per cui bisogna attendere che arrivi la seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ e capire come si evolveranno gli eventi.