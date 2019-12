The Mandalorian, Laura Dern: "Baby Yoda? L'ho visto a una partita di basket!"

The Mandalorian ha come star l'adorabile Baby Yoda e Laura Dern sostiene di averlo avvistato persino a una partita di basket.

Baby Yoda è apparso a una partita di basket, almeno secondo quanto dichiarato da Laura Dern ai microfoni di Variety, suscitando qualche perplessità nel reporter che le aveva chiesto un'opinione sulla star di The Mandalorian.

L'attrice, che ha fatto parte del cast di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha infatti dichiarato ironica: "Certo che ho visto Baby Yoda! Penso di averlo visto a una partita di basket". Laura Dern ha poi aggiunto: "Sarà tutto quello che dirò. Era una partita dell'NBA".

Marc Malkin, il giornalista di Variety, non ha però saputo nascondere la sua perplessità dopo il curioso commento della star.

Elisabeth Moss, la protagonista della serie The Handmaid's Tale, ha invece lodato la creatura inventata per The Mandalorian dichiarando che ha "unito la nazione in un modo che era davvero necessario".

Bryce Dallas Howard, regista del quarto episodio di The Mandalorian, ha poi dichiarato a Variety: "Penso sia la luce di tutte le nostre vite, è così fantastico poter condividere il mio amore e la mia ossessione per lui con gli altri".

