The Mandalorian: Jon Favreau rivela la ricetta dei Macarons preferiti da Baby Yoda (VIDEO)

Baby Yoda aveva già conquistato tutti i fan di Star Wars, sensazione rafforzata dall'arrivo dei fantastici Macarons Blu che abbiamo visto in The Mandalorian. Le richieste dei fan sono state esaudite da Jon Favreau, che svelato la ricetta dei dolcetti in un video.

Il simpatico personaggio di Baby Yoda, uno dei più amati di The Mandalorian, ha catturato ancora una volta l'attenzione mangiando dei fantastici macaron celesti che ora tutti possono preparare a casa grazie alla ricetta di Jon Favreau. Durante il programma YouTube Binging with Babish, condotto dal cuoco Andrew Rea, il regista ha raccontato come si creano quei gustosi dolci mostrando come realizzare una versione più semplice a casa propria.

Jon Favreau ha raccontato come hanno deciso di realizzare i macarons durante la lavorazione dell'episodio: "Josh, il nostro maestro di scena, è venuto da noi e ci ha chiesto 'Che aspetto hanno questi biscotti?' Se guardate alla fine dell'episodio, sotto i titoli di coda, ci piace includere molte immagini di produzione. Volevamo che fossero blu perché dovevano essere realizzati con il tipico latte blu di Star Wars. E il maestro di scena ha finito per cuocere i macarons".

Visto che per realizzare i macarons sul set sono stati utilizzati ingredienti costosi e soprattutto non si è badato troppo al sapore, Jon Favreau ha spiegato a tutti i fan di The Mandalorian come realizzarli in modo molto più semplice a casa utilizzando burro, vaniglia ed estratto di mirtillo. Arriveranno altre delizie nei prossimi episodi? Non resta che seguire The Mandalorian su Disney+.