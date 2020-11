The Mandalorian 2x03: Un innocuo (si spera) Baby Yoda

Il nuovo episodio di The Mandalorian 2, il quinto della seconda stagione, dà alcune risposte a lungo attese su Baby Yoda, incluso il suo nome che è Grogu. È accaduto nel Capitolo 13 dello show, intitolato The Jedi, dove Din Djarin e il Bambino fanno la conoscenza di Ahsoka Tano, ex-padawan di Anakin Skywalker. Attenzione, seguono altri spoiler per chi non ha visto l'episodio!

The Mandalorian 2x02: Baby Yoda in una scena del Capitolo 10: Il passeggero

Nel nuovo episodi della serie - di cui abbiamo parlato nella recensione del quinto episodio di The Mandalorian 2 - aver incontrato il Bambino, Ahsoka si mette a comunicare con lui tramite la Forza, e così scopriamo che il nome del personaggio che tutti i fan chiamano Baby Yoda da più di un anno in realtà è Grogu. L'ex-apprendista di Anakin afferma di aver conosciuto solo un altro essere della stessa razza (Yoda, appunto), e svela che Grogu era stato cresciuto nel tempio Jedi situato su Coruscant, la capitale della Repubblica. Fu portato in salvo durante l'ascesa dell'Impero (il che lascia intendere che fosse tra i giovani apprendisti più o meno nello stesso periodo in cui lo era Anakin, di cui Grogu è teoricamente coetaneo), dopodiché i suoi ricordi sono vaghi. Stando ad Ahsoka, il piccolo ha anche tenuto nascosti i propri poteri per decenni, per evitare di essere individuato.

The Mandalorian 2: chi è Ahsoka Tano?

The Mandalorian 2: una scena del quinto episodio

Sappiamo quindi un po' di più sul personaggio più noto e amato di The Mandalorian - serie che potete vedere in streaming su Disney+ - ma rimangono altre domande: cosa vuole esattamente da lui ciò che rimane dell'Impero, e come sapevano della sua sopravvivenza all'Ordine 66? Risposte che forse arriveranno nelle settimane a venire, poiché Ahsoka ha consigliato al Mandaloriano di portare Grogu nel luogo in cui si trovava un altro tempio, dal quale lui potrà contattare gli altri Jedi ancora in vita, tra cui un certo Luke Skywalker. Lei invece ha un'altra missione, presumibilmente legata alla scomparsa di Ezra Bridger nella serie Star Wars Rebels: sta infatti cercando il Grande Ammiraglio Thrawn, agente imperiale che è sparito insieme ad Ezra alcuni anni addietro.