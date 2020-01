The Mandalorian: Jon Favreau spiega perché Baby Yoda non è Yoda

Il creatore di The Mandalorian Jon Favreau ha spiegato il motivo per cui Baby Yoda non è il Maestro Yoda in un'intervista sul red carpet dei Golden Globe.

Da settimane i fan della serie Disney+ The Mandalorian si chiedono se Baby Yoda sia legato più o meno direttamente al Maestro Yoda. Ci ha pensato il creatore dello show Jon Favreau a rivelare la connessione specificando perché Baby Yoda non è Yoda.

Baby Yoda la Forza usa

Le nostre prime impressioni su The Mandalorian non hanno trovato risposta nel quesito che assilla i fan e che riguarda l'origine di Baby Yoda. A chiarire la questione e il possibile legame della tenera creatura col Maestro Yoda, perno della saga di Star Wars, ci ha pensato Jon Favreau, intervistato sul red carpet dei Golden Globe.

Parlando del nome con cui viene chiamato finora il personaggio, Baby Yoda, Favreau ammette che "può andare, perché la specie a cui appartiene Yoda non ha un nome. E' il modo più breve, semplice e hashtaggabile per identificare il personaggio. Nella serie viene chiamato 'The Child'. Ma il suo vero nome non è Baby Yoda. per adesso lo sappiamo solo io, la crew e Lucasfilm".

Per quanto riguarda il legame con il Maestro Yoda, Jon Favreau aggiunge: "Adesso mi chiedete di fare spoiler. Non ve lo dirò, ma ci sono un sacco di teorie su questo. La timeline della serie si colloca dopo Il ritorno dello Jedi. E i fan della trilogia originale ricorderanno che Yoda non solo muore, ma di fatto sparisce. Così Yoda esiste come Fantasma della Forza." Questo significa forse che Yoda potrebbe apparire a un certo punto di The Mandalorian?

The Mandalorian: il pugno dato a Baby Yoda aggiunto alla pagina Wikipedia di Jason Sudeikis!

In precedenza, Jon Favreau ha svelato quando uscirà la seconda stagione di The Mandalorian, già in preparazione.