The Mandalorian: il pugno dato a Baby Yoda aggiunto alla pagina Wikipedia di Jason Sudeikis!

Jason Sudeikis ha partecipato all'ultima puntata di The Mandalorian, la serie di Disney+ che ha ottenuto un grandissimo successo, soprattutto grazie al pugno dato a Baby Yoda, gesto che è stato prontamente aggiunto alla sua pagina Wikipedia.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

I fan non hanno accettato questo gesto violento nei confronti dell'amato Baby Yoda, tanto che Jason Sudeikis, che interpreta uno stormtrooper, è stato subito additato su Wikipedia per aver maltrattato il piccolo alieno. Ecco la dicitura aggiunta alla sua scheda: "Nel 2019, Sudeikis ha ottenuto un ruolo di breve durata in The Mandalorian della Disney, come soldato Speeder Bike. Il suo personaggio ha rapidamente guadagnato l'infamia sui social media per aver colpito ripetutamente un personaggio preferito dai fan nell'ultimo episodio di la serie."

Il gesto che lo stormtrooper di Jason Sudeikis compie in questa puntata non è stato per nulla accettato dai fan, che si sono scagliati contro di lui sui social network, difendendo Baby Yoda e affermando di non voler più rivedere l'attore nella serie. Gli eventi del finale di stagione, probabilmente, significano che Jason Sudeikis non tornerà per altri episodi, ma le continue avventure della serie vedranno sicuramente una serie di altri cameo entusiasmanti.

Vi ricordiamo che The Mandalorian è stato già rinnovato per una seconda stagione e in Italia arriverà il prossimo marzo, con il lancio della piattaforma streaming Disney+ nel nostro Paese. Qui trovate la classifica delle 30 serie TV perfette per il binge-watching.