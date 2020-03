The Mandalorian: Italia 1 trasmetterà solo il primo episodio della serie Disney+

Sì, The Mandalorian arriverà su Italia 1 ma solo con il primo episodio: domenica 22 marzo, in seconda serata, verrà trasmesso Il mandaloriano in prima TV in chiaro ma sarà questo l'unico appuntamento della serie tv con la rete Mediaset, almeno per ora.

La conferma arriva direttamente dall'ufficio stampa di Italia 1. L'iniziativa rientra in realtà nel lancio della piattaforma streaming Disney+ in Italia: a partire dal prossimo 24 marzo il servizio in streaming della Casa di Topolino sarà finalmente attivo anche nel nostro Paese e i fan di Star Wars potranno finalmente "divorare" tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione di The Mandalorian direttamente tramite Disney+. Prima di allora, però, Italia 1 fornirà una ghiotta anteprima in chiaro con la messa in onda dell'episodio pilota.

The Mandalorian è la prima serie tv ambientata nel mondo di Star Wars. A livello temporale, si situa poco dopo gli eventi della trilogia originale della saga. Creata da Jon Favreau, che ne è anche regista insieme a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi, la prima stagione della serie tv targata Disney è composta da 8 episodi. Star di The Mandalorian, oltre a Baby Yoda, è il protagonista Pedro Pascal, insieme a lui nel cast anche anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte. La stagione 2 di The Mandalorian dovrebbe debuttare su Disney+ a ottobre, salvo ritardi nella produzione dovuti all'emergenza Coronavirus.