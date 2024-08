The Mandalorian & Grogu, novità sul film dal D23, compreso Grogu in armatura

I personaggi più amati del nuovo universo Star Wars passeranno dal piccolo schermo al cinema: The Mandalorian & Grogu farà il suo debutto sul grande schermo in un film diretto da Jon Favreau. Questo nuovo progetto cinematografico, previsto per il 2026, rappresenta una svolta significativa per i personaggi amati della serie Disney+, portando la loro storia epica e le loro avventure spaziali a un livello superiore. Il film si concentrerà su nuove sfide galattiche che i due protagonisti dovranno affrontare, esplorando la loro relazione e introducendo nuovi personaggi e minacce.

The Mandalorian & Grogu al cinema in nuove vesti

Durante il recente evento D23 del 2024, Disney ha entusiasmato con alcune novità sul primo lungometraggio di Star Wars dal 2019. Alcune novità su The Mandalorian & Grogu sono state mostrate in un primo teaser, che ha rivelato alcune scene inedite e ha anticipato il tono della pellicola.

Il film, che andrà in produzione nel 2024, sarà ambientato dopo la terza stagione della serie e continuerà a esplorare la relazione tra Din Djarin (Pedro Pascal) e il piccolo Grogu, mentre affrontano nuove minacce galattiche. I fan presenti al D23 hanno potuto vedere immagini esclusive che includono Din Djarin in combattimenti mozzafiato e Grogu in situazioni che mettono alla prova le sue abilità, con un'armatura completa Beskar mandaloriana.

Uno dei momenti più acclamati della presentazione è stato l'annuncio che il film non solo seguirà le vicende dei protagonisti principali, ma introdurrà anche nuovi personaggi e vedrà il ritorno di alcune figure iconiche della saga. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha dichiarato che questo film sarà un evento cinematografico imperdibile, pensato per onorare l'eredità di Star Wars e offrire una storia epica per i fan di lunga data e le nuove generazioni.