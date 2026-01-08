The Mandalorian & Grogu: ritorno a una location familiare nella nuova foto del film Star Wars

Siamo ufficialmente nel 2026 e questo significa che manca ora pochissimo al ritorno della saga di Star Wars al cinema dopo ben sette anni di assenza, intanto una nuova immagine per ingannare l'attesa

Dopo i due diversi teaser di The Mandalorian & Grogu proiettati in esclusiva nei cinema insieme a Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere, i fan di Star Wars sono più che mai ansiosi di vedere il nuovo trailer, ma nel frattempo dovranno accontentarsi di una nuova immagine del film in uscita quest'anno.

A questo punto, la possibilità più probabile è che un nuovo trailer venga pubblicato durante il Super Bowl del mese prossimo. Si tratta di una piattaforma importante per promuovere il film, soprattutto perché Lucasfilm sembra aver atteso troppo a lungo prima di dare una solida spinta promozionale al suo primo film di Star Wars dal 2019.

Ma USA Today ha appena pubblicato una nuova immagine dal sequel cinematografico di Jon Favreau della serie Disney+ The Mandalorian. L'immagine mostra Din Djarin e Grogu a bordo della nuova Razor Crest e non rivela molto, ma è bello vedere questi due personaggi di nuovo insieme nel loro ambiente naturale.

The Mandalorian & Grogu: Din Djarin e Grogu in un'immagine

The Mandalorian & Grogu non sarà una quarta stagione compressa

Per chiunque temesse che Star Wars: The Mandalorian and Grogu fosse poco più che una versione ridotta della quarta stagione, Favreau ha confermato di aver sfruttato appieno il grande schermo per rendere il mondo di The Mandalorian diverso da quello a cui siamo abituati.

"Ci abbiamo davvero creduto. Durante i test, abbiamo valutato cosa funzionava bene in IMAX. Molte cose nello spazio erano fantastiche e abbiamo costruito molti set più alti per sfruttare al massimo questa opportunità".

"Molte persone conoscono questi personaggi senza aver mai visto la serie", ha aggiunto parlando di come il passaggio al cinema cambierà il suo approccio narrativo. "Quindi non si tratta solo di persone che hanno visto la serie e persone che non conoscono i personaggi: c'è una grande varietà nel mezzo. Vogliamo premiare chi ci segue fin dall'inizio, ma anche invitare un nuovo pubblico".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, un frame

Quali avventure affronteranno Din Djarin e Grogu?

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.