The Mandalorian & Grogu: le anticipazioni sul trailer in arrivo con Avatar: Fuoco e cenere

Prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e cenere verrà proiettato, secondo alcune indiscrezioni emerse online, il nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu.

Il film continuerà la storia raccontata nelle stagioni della serie targata Disney+ con star Pedro Pascal e arriverà nelle sale nel 2026.

Cosa mostrerà il nuovo trailer

Sui social sono stati condivisi anche i dettagli del video che dovrebbe essere presentato sul grande schermo tra qualche giorno.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul contenuto del trailer !

Tra le scene mostrate in anteprima tratte da The Mandalorian & Grogu dovrebbe esserci un'adorabile interazione tra Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e Grogu, e il mandaloriano si assicura inoltre che il suo amico abbia indossato in modo corretto l'armatura.

Nel trailer dovrebbe esserci spazio anche per delle sequenze di battaglia con al centro Zeb e ad alcuni momenti di un epico scontro in un'arena con Rotta.

Il cast di The Mandalorian & Grogu

Il lungometraggio che sarà distribuito a maggio nelle sale di tutto il mondo sarà il primo progetto della saga di Star Wars a tornare nelle sale dopo L'Ascesa di Skywalker, che aveva debuttato sul grande schermo nel 2019, e porterà la firma di Jon Favreau, creatore della serie originale, che lo ha diretto e co-sceneggiato insieme a Dave Filoni.

Nel cast, oltre ad alcuni degli interpreti dello show prodotto per Disney+, ci sono poi star come Sigourney Weaver, il protagonista di The Bear Jeremy Allen White (recentemente nominato ai Golden Globes 2026 per aver interpretato Bruce Springsteen sul grande schermo), che interpreterà Rotta the Hutt, figlio del leggendario Jabba, e Jonny Coyne, nei panni di un signore della guerra imperiale.

Per ora non resta che attendere per scoprire se il nuovo trailer verrà condiviso online per la gioia dei fan della saga stellare o se bisognerà avere ancora un po' di pazienza prima di vedere delle nuove scene del film.