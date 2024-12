The Mandalorian & Grogu: riprese finite per il film Star Wars, a che punto è Ahsoka 2?

Dopo la première di Skeleton Crew, l'emittente extratv è riuscita a fare un paio di domande a Dave Filoni, che ha confermato che le riprese di The Mandalorian & Grogu sono terminate. Filoni ha poi offerto ulteriori aggiornamenti sui prossimi progetti targati Star Wars, rivelando che sta ancora scrivendo la seconda stagione di Ahsoka e che, al momento, è ancora l'unico sceneggiatore della serie.

Filoni ha quindi altri sei mesi circa per terminare la stesura e la rifinitura della sceneggiatura, visto che le riprese dovrebbero iniziare nell'estate 2025. Sicuramente avremo altri aggiornamenti sulla seconda stagione di Ahsoka nell'aprile 2025, in occasione della Star Wars Celebration.

Il regista ha anche sottolineato quanto sia impaziente di lavorare di nuovo con il cast e la troupe per la seconda stagione, ma anche quanto sia impegnativo scriverla. A questo punto l'era della Nuova Repubblica sta diventando piuttosto impegnativa dal punto di vista narrativo e non ci sono dubbi che Filoni stia prestando molta attenzione a come si svilupperà la storia. Nel frattempo, leggete la nostra recensione di Skeleton Crew, che ha debuttato ieri su Disney+.

Sembra che tutto stia procedendo bene nel Mandoverse, con il film in uscita nelle sale il 22 maggio 2026. Per ora solo Pedro Pascal e Sigourney Weaver sono stai confermati nel cast. Apparirà anche Zeb Orrelios, il personaggio di Star Wars Rebels che ha fatto un cameo nella terza stagione di The Mandalorian. Il primo trailer di The Mandalorian & Grogu dovrebbe debuttare il prossimo aprile, proprio durante la Star Wars Celebration.

The Mandalorian & Grogu, a che punto è il film di Star Wars? Nuovi entusiasmanti aggiornamenti

Nell'intervista, Filoni ha descritto la gioia di lavorare di nuovo con il pupazzo Grogu e sottolinea quanto sia avanzata la tecnologia degli animatronics. Forse nel film vedremo qualcosa di più di semplici capriole e alzate di mano da parte di Grogu? Speriamo!

Tutto tace, invece, sul fronte delle nuove storie in arrivo al cinema ambientate dopo la conclusione de L'Ascesa di Skywalker. L'ultimo aggiornamento riguarda la nuova trilogia di Star Wars che attualmente è in fase di scrittura con Simon Kinberg al timone e che dovrebbe prevedere il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey. L'attrice sarà anche protagonista di un altro film, al momento intitolato New Jedi Order.