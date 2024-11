Star Wars: Simon Kinberg sta lavorando allo sviluppo di una nuova trilogia

Simon Kinberg, in passato già coinvolto nella saga grazie alla serie Rebels, ha stretto un nuovo accordo con Lucasfilm e si occuperà quindi dello sviluppo di una nuova trilogia cinematografica della saga di Star Wars.

Il filmmaker sarà coinvolto come sceneggiatore dei film e produttore, anche se attualmente Disney e Lucasfilm non hanno voluto rilasciare commenti o dichiarazioni sul progetto.

Cosa racconterà la nuova trilogia di Star Wars

Nella realizzazione dei tre nuovi film sarà coinvolta, in veste di produttrice, anche Kathleen Kennedy che è a capo di Lucasfilm.

I nuovi tasselli della saga, secondo le fonti di Deadline, dovrebbero essere gli episodi 10-12 della saga degli Skywalker, iniziata con Guerre Stellari, diretto da George Lucas, nel 1977.

Alcune fonti, tuttavia, sostengono invece che con il lavoro compiuto da Simon Kinberg si darà inizio a una nuova saga che verrà sviluppata insieme alle storie di Star Wars che saranno firmate da James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover.

Il lavoro di Simon Kinberg

Simon Kinberg non si ritroverà per la prima volta alle prese con l'universo di Star Wars: in passato è stato co-creatore - insieme a Dave Filoni e Carrie Beck - della serie animata Star Rebels, andata in onda per quattro stagioni, dal 2014 al 2018.

Il filmmaker ha inoltre avuto un incarico di consulente nello sviluppo di Star Wars: Episodio VII: Il Risveglio della Forza, diretto da J.J. Abrams.

Nella sua carriera è inoltre stato coinvolto come autore e produttore di altri franchise, tra cui quello dedicato agli X-Men, delle avventure cinematografiche di Deadpool, e di The Martian diretto da Ridley Scott. Simon ha firmato anche la sceneggiatura di Mr & Mrs Smith e del primo capitolo dei film di Sherlock Holmes con star Robert Downey Jr e Jude Law.

Recentemente è stato annunciato che il filmmaker sarà uno dei produttori del prossimo capitolo della saga di Star Trek che verrà diretto da Toby Haynes e avrà una sceneggiatura firmata da Seth Grahame-Smith.