Skeleton Crew, la recensione dei primi episodi: Questa è la serie Star Wars che stavamo cercando

In pochi anni siamo passati dall'hype estremo per una nuova produzione targata Star Wars, come era stato il ritorno al cinema con la nuova trilogia inaugurata da J.J. Abrams, alla quasi disattenzione, tanto che alcune delle recenti produzioni per Disney+ non sembravo aver attecchito nell'immaginario del pubblico, anche laddove di qualità elevata come Andor. Ed è forse il momento giusto per una serie come Skeleton Crew, che ci riporta nella galassia lontana lontana per raccontarci qualcosa di differente. E con un approccio differente, soprattutto.

Una scena della serie disponibile su Disney+

Alla guida del progetto ci sono Jon Watts e Christopher Ford, già autori dell'incarnazione di Spider-Man che abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe, e la loro fonte d'ispirazione è chiara: i film per ragazzi anni '80, quelli targati Amblin per esempio, quelle avventure capaci di parlare al pubblico giovane perché non peccavano di snobismo guardandolo dall'alto in basso. E, a giudicare dai primi tre episodi che abbiamo potuto guardare in anteprima, l'operazione è più che riuscita.

Una misteriosa scoperta, un tesoro nascosto

Due dei protagonisti di Skeleton Crew

Essere ragazzi nella galassia immaginata da Lucas non è molto diverso da come è nel nostro mondo, con il desiderio di scoperta, di avventura, di mistero. È infatti così per i quattro protagonisti di Skeleton Crew, quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul proprio pianeta d'origine e da lì partono all'avventura, arrivando a perdersi nelle meraviglie di una galassia piena di stranezze e pericoli. Ma il loro desiderio di avventura viene messo alla prova mentre cercano di ritrovare la strada per tornare a casa, affrontando una serie di incontri che si rivelano a volte come alleati, altre come minacce.

Quattro amici in un mondo da scoprire

Una scena della serie Star Wars

Se il nome noto del cast è ovviamente Jude Law, funziona il gruppo di quattro ragazzini che dà vita e cuore alla nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars. E non potrebbe essere altrimenti perché il mondo di Skeleton Crew nasce e si sviluppa con loro in mente, come suo cuore pulsante, ma anche come potenziale target: la serie, infatti, si comporta come i grandi film per ragazzi degli anni '80 e si pone al livello dei suoi protagonisti, senza mai guardarli dall'alto in basso, ma rendendoli motore principale del racconto e lasciando che siano loro a creare il necessario ponte verso lo spettatore. E i quattro giovani interpreti si dimostrano all'altezza della situazione, creando un gruppo affiatato e funzionale.

Riscoprire il mondo di Star Wars

Questa enfasi sui giovani protagonisti della serie ha anche un ulteriore merito ed effetto positivo: guardando alle meraviglie della Galassia con i loro occhi, le percepiamo anche noi con sguardo nuovo e fresco, tornando a stupirci come la prima volta. Era molto che il mondo creato da Lucas non ci sembrava così ricco di dettagli e carico di vita, perché così lo percepiscono i protagonisti della serie e così la serie che lo mostra, attraverso il loro sguardo disincantato e desideroso di scoperta, novità e avventure.

Jude Law in una scena di Skeleton Crew

Forse questo ci era mancato negli ultimi tempi, anche laddove la qualità era elevata come in Andor e la soddisfazione presente: quella sensazione di stupore che avevamo avuto la prima volta che abbiamo visto Guerre stellari e mai più provata di nuovo. Non così, non in modo così puro e sorprendente.