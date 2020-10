The Mandalorian: un giovane fan regala Baby Yoda ai vigili del fuoco in difficoltà (VIDEO)

Un giovane fan di The Mandalorian ha donato un pupazzo di Baby Yoda ai vigili del fuoco dell'Oregon che si sono ritrovati in difficoltà a causa di gravi incendi e loro ne hanno fatto la loro mascotte.

Grazie a un giovanissimo fan di The Mandalorian, la serie spin-off di Star Wars disponibile su Disney+, i vigili del fuoco dell'Oregon hanno ricevuto tanta Forza da Baby Yoda, personaggio diventato ormai simbolo della nuova serie tv, amato in tutto il mondo dagli amanti del mondo galattico.

Un bambino dell'Oregon di 5 anni e sua nonna, infatti, hanno donato un pupazzo di Baby Yoda per dare supporto morale ai vigili del fuoco a metà settembre e, a quanto pare, questo gesto sta funzionando. Quando il piccolo Carver Healey ha scoperto che gli incendi stavano distruggendo le foreste dell'Oregon, ha deciso di voler fare qualcosa di speciale per i vigili del fuoco che stavano lavorando duramente per spegnerli prima possibile. Quale idea migliore di infondere un po' di Forza grazie a Baby Yoda? Il piccolo Carver ha anche scritto un biglietto per i destinatari, spiegando il motivo del regalo: "Ecco un amico per voi nel caso vi sentiste soli"

Il pupazzo di Baby Yoda, che fa pare del merchandising ufficiale di The Mandalorian, è stato recapitato per la prima volta a un amico della famiglia di Carver, Tyler Eubanks, che aveva iniziato a organizzare una raccolta di rifornimenti per gli equipaggi in prima linea nei luoghi dei vari incendi. I vigili del fuoco che hanno ricevuto il regalo del giovane fan di Star Wars ora portano Baby Yoda con loro ovunque, documentando anche i suoi viaggi tramite un apposito gruppo Facebook.

La nonna di Carver, Sasha Tinning, ha commentato la dolce iniziativa del nipote alla CNN: "Questi vigili del fuoco stanno mettendo le loro vite in pericolo. Avere un po' di sole durante un periodo così buio, penso che sia davvero speciale per loro. Anche lui (Baby Yoda) è carino. Questi vigili del fuoco sono lontani dai loro figli, dai loro cari. Lui è un amico che porta un po'di normalità in un momento folle"

Vi ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian, dove rivedremo Baby Yoda e il mandaloriano Mando interpretato da Pedro Pascal, arriverà il 30 ottobre.