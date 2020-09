The Mandalorian, Giancarlo Esposito: "Le prime risposte le avrete nella stagione 4"

Un lungo cammino attende i fan di The Mandalorian; come anticipa Giancarlo Esposito, le prime risposte ai numerosi misteri che circondano lo show arriveranno solo nella stagione 4.

Non pensate che la seconda stagione di The Mandalorian, in arrivo su Disney+ il 30 ottobre, chiarirà i dubbi ai fan. Giancarlo Esposito avverte che per cominciare ad avere le prime risposte si dovrà attendere la stagione 4.

Baby Yoda in Redenzione

L'attesa per i fan si fa più lunga del previsto, almeno a giudicare dalle parole dell'interprete del villain Moff Gideon, il quale anticipa che il team di The Mandalorian starebbve sviluppando non solo una terza, ma anche un quarta stagione ed è lì che arriveranno le prime risposte.

Ad aprile Jon Favreau ha rivelato l'avvio della pre-produzione di The Mandalorian 3, specificando che sarebbe stato impegnato nella stesura della sceneggiatura per un bel po' di tempo. Adesso, in un'intervista a People, Giancarlo Esposito ha confermato che sono in cantiere una terza e anche una quarta stagione. Ecco le sue parole:

"La prossima stagione di The Mandalorian sarà molto interessante perché comincerete a comprendere il potere del Bambino, e il suo vero significato. Comincerete, inoltre, a scoprire le origini della Darksaber che Moff Gideon possiede e che gioca un ruolo centrale nella storia di Star Wars, creando una connessione con La Guerra dei Cloni. Comprenderete il senso drammatico del territorio. Viviamo in un universo immenso, e c'è così tanto da esplorare. Credo che lo show comincerà a preparare il terreno per quello che verrà nelle stagioni 3 e 4, dove comincerete davvero ad avere delle risposte."