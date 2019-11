The Mandalorian: dopo Baby Yoda arriva una fan art di Baby Jabba!

Dopo l'apparizione di Baby Yoda in The Mandalorian, sul web si diffonde una nuova fan art di Baby Jabba, il mostruoso gangster di Star Wars.

Baby Yoda è ormai la mascotte di The Mandalorian, ma in queste ore si è diffusa sul web una nuova fan art di Baby Jabba, grazie a un'artista digitale che ha immaginato come potrebbe apparire Jabba The Hutt nella sua versione junior.

Il grosso gangster extraterrestre, famoso per aver molestato i protagonisti storici di Star Wars, Han Solo, la Principessa Leia e Luke Skywalker, adesso grazie all'immaginazione dell'artista Saby Menyhei è diventato dolce e coccoloso quasi alla pari di Baby Yoda. Ispirato proprio dalla dolcezza del piccolo musetto verde, questo Baby Jabba è tenero in egual misura e, nell'immagine, lo vediamo con un action figure della Principessa Leia, accanto a una bottiglia costosa e soprattutto circondato da cose di lusso, degno della sua famiglia.

Chissà che dopo averla vista, Jon Favreau decida di inserire il piccolo Jabba nelle prossime puntate di The Mandalorian, magari sviluppando una storia che parla al pubblico del suo passato. Per il momento, la serie tv in onda su Disnay+ deve ancora raccontare molto sulla specie di Yoda e i fan sono in trepida attesa di saperne di più.