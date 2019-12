The Mandalorian: Baby Yoda ha un nome, secondo Bob Iger

Il CEO di Disney Bob Iger ha parlato di Baby Yoda, il personaggio della serie The Mandalorian che ha entusiasmato i fan, in particolare del suo vero nome tenuto nascosto al pubblico durante le puntata in streaming su Disney+.

Bob Iger ha affermato di aver rimproverato Jon Favreau, il regista della serie tv, per aver chiamato Baby Yoda così: "Il mondo ha ormai dato l'appellativo di Baby Yoda al personaggio, ma ho rimproverato Jon Favreau in una mail per averlo citato in questo modo. L'ho rimproverato diverse volte dicendogli che non si chiama Baby Yoda. Non bisogna dire nulla a riguardo. Volete veramente sapere il suo vero nome? So qual è. ed è per questo che ho chiesto massimo riserbo."

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Quindi Baby Yoda ha un vero nome che non è mai stato svelato e, dopo queste rivelazioni di Bob Iger, i fan si chiedono quando e se verrà rivelato, forse alla fine della prima stagione di The Mandalorian? Staremo a vedere.

In realtà, sembra che Disney sia ancora indecisa sul vero nome da dare a Baby Yoda, come si comprende dalle parole di Bob Iger: "Sin dal momento in cui vidi il personaggio per la prima volta ebbi il forte sentore del fatto che avrebbe legato tantissimo con il pubblico, perché è così adorabile, così interessante, così irresistibile. [...] Notate, comunque, che non mi sto riferendo a lui con il nome di Baby Yoda"

Vi ricordiamo che The Mandalorian arriverà in Italia con il lancio della piattaforma Disney+, il prossimo marzo 2020.