The Mandalorian, un Baby Yoda gigante sarà una delle star della Parata del Ringraziamento

Attenzione, fan di The Mandalorian: il Ringraziamento a tema Star Wars sta per arrivare, con Baby Yoda star della Parata del Ringraziamento di Macy's.

Fin dal suo arrivo su Disney+, The Mandalorian si è subito imposto come fenomeno globale, e il più riconoscibile del suo successo è sicuramente Baby Yoda alias Grogu, l'adorabile personaggio che Disney riuscì a tenere miracolosamente segreto fino all'inizio dello show. E proprio Baby Yoda sarà quest'anno tra i protagonisti della Parata del Ringraziamento di Macy's.

In principio (o comunque, qualche anno fa) furono Pikachu, SpongeBob, Hello Kitty e tanti altri. Oggi è Baby Yoda.

Lucasfilm, Funko Inc. e l'organizzazione della Thanksgiving Day Parade di Macy's collaboreranno per portare il Bambino di The Mandalorian sulle strade di New York in occasione della celebre festività, come riporta anche CBR.

Come tradizione, infatti, alcuni dei personaggi e delle personalità più in voga del momento diventeranno dei gonfiabili e sfileranno per le vie della Grande Mela, e quest'anno tra loro vi sarà anche il compagno di viaggio del Mandaloriano.

"Funko è estasiata di poter portare la versione Funko Pop! di Grogu in formato gonfiabile gigante per la parata del Ringraziamento di Macy's" ha affermato il CEO di Funko Brian Mariotti "Avere la possibilità di creare una connessione tra uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop proveniente da uno dei più grandi brand d'intrattenimento al mondo a una delle più amate tradizioni festive della nostra nazione è davvero un evento che sarà ricordato da milioni di spettatori, e non solo dai fan di Funko".

Baby Yoda usa la Forza

"I gonfiabili della Parata del Ringraziamento di Macy's hanno sempre rispecchiato il meglio della cultura pop e non c'è miglior esempio di Grogu, che è diventato instantaneamente un fenomeno globale" ha poi aggiunto Will Coss, uno dei produttori esecutivi della Parata "Siamo elettrizzati all'idea di collaborare con Funko e Lucasfilm per portare sulle strade questa versione Funko Pop! di un personaggio così amato, che delizierà sicuramente le legioni di fan dell'universo di Star Wars".

Inoltre, se siete fan di Baby Yoda e dei prodotti Funko, aspettatevi tanti altri annunci a tema nei prossimi mesi.