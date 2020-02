The Mandalorian e Baby Yoda sulla copertina di Empire!

Una copertina artistica realizzata per il mensile Empire ha come protagonista The Mandalorian e il simpatico Baby Yoda.

The Mandalorian, la serie di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, e Baby Yoda sono protagonisti sulla copertina del magazine Empire per celebrare l'arrivo del servizio di streaming nel Regno Unito.

Tra le pagine del magazine, in vendita a partire dal 20 febbraio, ci saranno delle interviste esclusive al creatore e showrunner Jon Favreau, al protagonista Pedro Pascal e a Taika Waititi, interprete del droide IG-11 e regista dell'ultimo episodio della prima stagione.

La bellissima cover che mostra il simpatico protagonista dello show prodotto per Disney+, è stata creata dall'artista Sam Gilbey e mostra Baby Yoda mentre tiene in mano il cartello in cui si mostra la taglia per il suo salvatore.

La seconda stagione di The Mandalorian arriverà nel mese di ottobre sugli schermi di Disney+ e prossimamente arriveranno nel catalogo della piattaforma anche gli show dedicati a Obi-Wan Kenobi e a Cassian Andor, il protagonista del film spinoff Rogue One.