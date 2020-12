The Mandalorian, Avengers, Stranger Things sono i franchise più popolari

La serie Disney+ The Mandalorian, la saga Marvel Avengers e lo show targato Netflix Stranger Things sono franchise più popolari secondo un sondaggio del National Research Group, come riportato da Variety.

A partire da gennaio 2019, il National Research Group ha condotto oltre 350.000 interviste su 700 franchise di intrattenimento per scoprire quali fossero ritenuti i più significativi e avvincenti per il pubblico americano. I risultati sono stati analizzati per determinare quali franchise hanno maggiori probabilità di resistere alla prova del tempo e continuare a evolversi e reinventarsi per rimanere impressi nella mente dei fan.

"I consumatori sono pronti per avere franchise di intrattenimento che stimolino importanti conversazioni culturali e creino una nuova realtà in cui ottimismo, diversità e curiosità ci uniscano anziché dividerci", afferma Jon Penn, CEO di NRG.

Non sorprende il fatto che a dominare la classifica dei 20 franchise di intrattenimento più popolari siano Disney e Marvel con il 70% delle produzioni citate che includono film, serie TV e video game. In testa alla classifica troviamo la serie Disney+ The Mandalorian, ma tra i prodotti più citati compaiono anche Avengers, Black Panther, Guardiani della Galassia, Iron Man, Black Widow e Spider-Man.

Per non essere da meno, Netflix piazza tre titoli nella top ten, Stranger Things, The Witcher e Ozark.

