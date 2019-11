The Mandalorian: molti aspetti su Baby Yoda resteranno un mistero

Gli autori di The Mandalorian non racconteranno tutto su Baby Yoda in maniera tale da mantenere un'aura di unicità al personaggio.

Baby Yoda rimarrà un po' un mistero. Parola degli autori di The Mandalorian, i quali hanno confermato che non tutti gli aspetti di questo sorprendente personaggio verranno volutamente svelati. In questo modo si è voluto preservare quell'aura particolare che ha permesso a questo nuovo protagonista dell'universo di Star Wars di fare breccia nel cuore dei fan.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Parlando di questa piccola creatura, Dave Filoni, produttore esecutivo e uno dei registi di The Mandalorian, ha spiegato bene le motivazioni di questa scelta: "Tutto ciò è molto eccitante, ma impone anche delle precise responsabilità. Voglio dire, una delle ragioni per cui mi sono veramente interessato a questa storia, come Jon (Favreau ndr.), è stata la presenza di questo esserino, e solo conoscendo George (Lucas ndr.) e quanto sia stato importante per lui il personaggio di Yoda, volevo essere sicuro di poter portare avanti questa idea al meglio. Perciò vogliamo che molte cose sul suo conto rimangano un mistero; non vogliamo andare in giro a dare risposte su di lui, rendendolo così meno speciale. Raccontiamo una storia interessante e avvincente che va ad aggiungersi a questa grande galassia".

The Mandalorian: il protagonista nella prima puntata della serie

Filoni ha anche parlato dell'aver dovuto mantenere segreto il personaggio di Baby Yoda prima del rilascio del pilot, il che ha comportato l'assenza di merchandising ufficiale fino ad ora - ma si parla di grandi gadget in arrivo su Baby Yoda entro breve. "Era il grande segreto da mantenere, ma Jon e io eravamo convinti che questa sarebbe stata la cosa migliore per i fan se fossimo riusciti ad arrivare al traguardo e fargli godere la sorpresa".