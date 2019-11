The Mandalorian: il merchandise, anche con Baby Yoda, in vendita da venerdì?

The Mandalorian ha scatenato l'interesse dei fan con l'arrivo di Baby Yoda e nuovi personaggi e il merchandise sembra in arrivo.

The Mandalorian ha introdotto nel mondo di Star Wars un personaggio, per ora chiamato dai fan Baby Yoda, e gli spettatori stanno già aspettando l'annuncio della messa in vendita del merchandise legato alla serie di Disney+, attesa che potrebbe finire nella giornata di venerdì!

Una nuova indiscrezione rilasciata da CNBC anticipa ora che i gadget, gli accessori e gli oggetti da collezione legati a The Mandalorian e che ritraggono Baby Yoda potrebbero arrivare tra poche ore nelle catene più famose come Amazon, Zazzle, Target, Kohl's, Macy's, Hot Topic e Box Lunch.

Per ora la Disney non ha però confermato la notizia e bisognerà quindi attendere l'apparizione degli oggetti online e sugli scaffali, anticipata sicuramente da qualche post ufficiale di Lucasfilm o The Walt Disney Company.

Il debutto del merchandise potrebbe quindi sfruttare la spinta del Black Friday in programma il 29 novembre, l'evento annuale in cui c'è spazio per innumerevoli sconti, anche se difficilmente gli oggetti acquistabili saranno al centro dei ribassi rispetto al prezzo di listino, essendo una vera e propria novità.

A essere in vendita dovrebbero esserci inizialmente capi di abbigliamento e altri accessori, mentre bisognerebbe attendere più a lungo per i peluche e i giochi ufficiali.

La situazione legata a Baby Yoda e alla linea di merchandise legata alla serie con protagonista Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie è però ancora avvolta dal mistero e forse bisognerà attendere che nello show vengano introdotti gli altri personaggi o svelato il nome ufficiale della creatura dotata di poteri prima di poter "investire" i propri risparmi nelle linee basate sullo show.