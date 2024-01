The Mandalorian 4 si farà nonostante l'annuncio del film The Mandalorian & Grogu

Sebbene sia stato annunciato l'arrivo di The Mandalorian & Grogu nelle sale cinematografiche, pare che la Stagione 4 di The Mandalorian verrà realizzata comunque e potrebbe arrivare in streaming successivamente.

The Mandalorian & Grogu sarà prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Favreau ha dichiarato: "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo che George Lucas ha creato. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante". Tuttavia, la Stagione 4 dello show potrebbe arrivare comunque.

The Mandalorian 4 si farà?

Nell'ultimo episodio di Inside of You con Michael Rosenbaum, Katee Sackhoff - ovvero la voce di Bo-Katan Kryze in Star Wars: le guerre dei Cloni e Rebels e interprete del personaggio in live-action - ha suggerito a bassa voce che la prossima stagione di The Mandalorian non è ancora entrata in produzione.

Come ha notato Screen Rant, questa è la prima volta che qualcuno legato alla serie allude alla quarta stagione da mesi. Il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, aveva rivelato in un'intervista del febbraio 2023 di aver già scritto la quarta stagione, ma a quasi un anno di distanza la Disney non ha ancora dato ufficialmente il via libera a nessuna stagione futura dello show.

The Mandalorian 4: la stagione era già stata scritta prima dell'annuncio del film

Tra i prossimi film in fase di sviluppo ci sono quelli affidati a Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta inoltre lavorando alla stagione 2 di Ahsoka.