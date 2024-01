The Mandalorian 4: la stagione era già stata scritta prima dell'annuncio del film

Prima ancora che la Lucasfilm annunciasse il film The Mandalorian & Grogu, gli episodi della Stagione 4 erano già stati scritti.

Secondo quanto emerso ultimamente, la Stagione 4 di The Mandalorian era già stata interamente scritta prima che Lucasfilm decidesse di trasformarla in un film intitolato The Mandalorian & Grogu.

Non è chiaro il motivo che ha spinto la Lucasfilm ad abbandonare l'idea di una quarta stagione di The Mandalorian a favore di un lungometraggio, ma sembra in linea con la sua recente missione di riportare Star Wars sul grande schermo.

Il franchise ha visto i suoi maggiori e recenti successi su Disney Plus, quindi è comprensibile che si voglia uno sbocco più sostenibile per le storie più importanti di questo universo narrativo. Speriamo solo che The Mandalorian & Grogu conservi quella stessa magia che i fan avevano trovato nella serie.

The Mandalorian vede nel cast, tra gli altri, Pedro Pascal, Carl Weathers, Werner Herzog, Omid Abtahi, Taika Waititi, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La serie è stata creata da Jon Favreau e prodotta esecutivamente da Dave Filoni, con episodi diretti da Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, Peyton Reed, Carl Weathers e Robert Rodriguez.

Le prime tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili in streaming su Disney+.