The Mandalorian 4: Pedro Pascal potrebbe non tornare nei panni di Din Djarin

Pedro Pascal potrebbe non tornare nei panni di Din Djarin nella quarta stagione di The Mandalorian limitandosi a registrare le sue battute in voice-over.

Pedro Pascal è diventato uno degli attori più richiesti di Hollywood, con diversi progetti per il grande schermo in cantiere, oltre al ruolo da protagonista in due grandi show, uno dei quali sarebbe ora a rischio. Secondo rumor recenti, Pascal potrebbe rinunciare a interpretare Din Djarin in The Mandalorian 4 per dare precedenza a Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.

Come ben sanno i fan di The Mandalorian, nella serie Disney+ il personaggio di Pascal, Din Djarin, indossa un casco per la maggior parte del tempo. Pedro Pascal è stato smascherato una volta nella prima stagione e due volte nella seconda, ma ha tenuto il volto coperto in tutti gli episodi della terza stagione.

Cosa accadrà a Din Djarin nella quarta stagione?

Durante un'intervista con Variety all'inizio di quest'anno, Pascal ha ammesso che la terza stagione è stata "principalmente voice-over" per lui spiegando: "Nella terza stagione avevamo tutti talmente tanta esperienza riguardo allo show che per me è diventata solo questione di voice-over per la maggior parte".

Vista la situazione, e visti i numerosi impegni dell'attore, Pascal potrebbe essere troppo occupato per tornare a indossare il casco di Din Djarin sul set di The Mandalorian e potrebbe solo limitarsi a registrare le sue battute dopo che avrà concluso le riprese de Il Gladiatore 2 e della seconda stagione di The Last of Us. D'altronde, quando indossa il casco, è quasi impossibile per i fan capire se è lui nell'armatura o le sue controfigure Lateef Crowder or Brendan Wayne.

Sempre in quest'ottica, sul web circolano voci secondo cui il ruolo di Djarin potrebbe essere radicalmente ridotto nei nuovi episodi per lasciare maggior spazio alla Bo-Tatan Kryze di Katee Sackhoff. Ma questo è tutto da confermare.