The Mandalorian 3: Mando affronta una nuova minaccia (e altri Jedi) nel trailer

Il trailer e il poster della terza stagione di The Mandalorian fanno irruzione in rete anticipando le sorprese contenute nei nuovi episodi.

Il full trailer e il poster di The Mandalorian 3 sono approdati in rete anticipando temi e sorprese che riserva la nuova stagione ai fan della serie Disney+.

Il nuovo triler include Din Djarin (Pedro Pascal) e il piccolo Grogu che si preparano a mettersi in viaggio per Mandalore, dove il nostro eroe ha intenzione di fare ammenda per le sue "trasgressioni", vale a dire mostrare la sua faccia alle persone, in violazione delle regole secondo cui i Mandaloriani dovrebbero comportarsi. Ma sappiamo anche che Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) ha le sue ragioni per nutrire rancore nei suoi confronti. Ma mentre tra Mando e Grogu c'è un vincolo che si rinsalda sempre di più, il trailer anticipa la minaccia delle rimanenti forze imperiali sempre in agguato. Anche se è stato sconfitto, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) è ancora là fuori.

Come suggerisce la sinossi ufficiale della terza stagione di The Mandalorian, "The Mandalorian incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme". E sembra proprio che dovremo aspettarci più apparizioni Jedi.

La terza stagione di The Mandalorian prenderà il via su Disney+ il 1 marzo.