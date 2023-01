The Mandalorian: Gina Carano è tornata a parlare del suo licenziamento dalla serie Disney+

In risposta ad alcune accuse, Gina Carano è tornata a parlare del suo licenziamento da The Mandalorian, la serie tv Disney+ che si prepara a tornare a marzo.

Negli scorsi mesi si è parlato parecchio di Gina Carano e dell'esclusione dal cast di The Mandalorian, la serie tv Disney+. La sua carriera, da promettente che era, ha quindi preso una piega del tutto inaspettata, che ad oggi l'attrice si presta ancora a difendere con le unghie e i denti.

La storia di Gina Carano con The Mandalorian ha trovato un freno a seguito di alcune polemiche sui social media, dovute a post da lei condivisi ritenuti offensivi per alcune minoranze, e opinioni riguardo alla pandemia e alle elezioni del 2020. A seguito di una recente provocazione di Richard Newby del The Hollywood Reporter, l'attrice è quindi tornata a difendersi.

Nel parlare del licenziamento dalla serie tv la Carano ha detto (tramite sffgazette.com) che il questo è stato il risultato del suo non "[andare] d'accordo con la narrativa sostenuta dalla massa", per poi puntare il dito verso il web e la petizione contro di lei.

Resta curioso il fatto che lo stesso personaggio da lei interpretato in The Mandalorian sembra aver subito il medesimo destino, svanendo nel nulla e senza alcuna spiegazione. Non abbiamo infatti idea riguardo al suo futuro, con la possibilità che resti per sempre nel dimenticatoio. Vi ricordiamo che la nuova stagione di The Mandalorian è attesa su Disney+ a partire dal 1 marzo.