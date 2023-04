The Mandalorian 3: i fan impazziti per il nuovo upgrade di Grogu

Nell'episodio 7 di The Mandalorian 3 il piccolo Grogu ha ricevuto un potenziamento molto particolare che ha mandato i fan della serie in visibilio.

Manca una sola puntata al finale della terza stagione di The Mandalorian che, rispetto alle precedenti, ha diviso in due il fandom. Molti sono rimasti scottati dal cameo di Jack Black e Lizzo, altri hanno criticato il pacing più lento dell'arco narrativo, ma tutti sono stati concordi nell'esprimere gioia verso quanto accaduto nell'episodio 7 dove il piccolo Grogu ha ricevuto un nuovo upgrade.

All'inizio della puntata, infatti, Greef Karga, l'Alto Magistrato di Nevarro, regala a Din Djarin e Grogu il droide da combattimento IG-11 modificato e trasformato in IG-12, un robot pilotabile. Grazie a questo upgrade Grogu può correre e dire sì o no attraverso dei pulsanti. Scena che ha mandato in visibilio i fan di Star Wars a giudicare dai vari commenti sui social.

C'è chi la considerata "la miglior cosa mai fatta in Star Wars", chi invece ha apprezzato il suo sguardo compiaciuto: "la faccia che fa quando capisce di avere il potere di dire no".

L'episodio finale di The Mandalorian 3 arriverà su Disney+ il 19 aprile. Le varie storie raccontate in The Mandalorian e nelle altre serie TV in programma culmineranno in un grande crossover cinematografico, annunciato alla Star Wars Celebration 2023.