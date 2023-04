The Mandalorian: e se non fosse Din Djarin il mandaloriano del titolo?

Il produttore esecutivo e regista di The Mandalorian, Rick Famuyiwa, ha condiviso la sua opinione su chi sia davvero il "Mandaloriano" cui fa riferimento il titolo, lasciando intendere che potrebbe non trattarsi di Din Djarin, il personaggio centrale interpretato da Pedro Pascal.

Da diverso tempo circolano teorie su chi possa riferirsi il titolo di The Mandalorian. Il rimando più ovvio è al protagonista Din Djarin, ma molti fan pensavano che Grogu fosse "il vero Mandaloriano" e che in realtà stiamo seguendo il suo viaggio da adorabile spalla fino a diventare l'essere che può veramente riunire Mandalore con lui a combinare le loro usanze con quelle dei Jedi (come Tarre Vizsla aveva fatto prima di lui).

La terza stagione ha però in gran parte spostato i riflettori da questi due personaggi, concentrandosi invece su Bo-Katan Kryze. Lei ha intravisto il leggendario Mitosauro e le è stata restituita la Darksaber dopo essere stata incaricata dall'Armaiola di riunire Mandalore. Che sia lei la vera Mandaloriana del titolo?

Durante un'intervista con Screen Rant alla Star Wars Celebration questo fine settimana, il produttore esecutivo e regista Rick Famuyiwa ha affrontato la teoria e ha lasciato intendere con forza che Din non è il personaggio a cui si riferisce il titolo della serie Disney+.

"Penso che ora che Bo possiede la Darksaber, molte aspettative potrebbero essere cambiate sia in termini di ciò che significa per Din Djarin, ma anche per Bo", ha detto il regista. "Chi è il Mandaloriano a questo punto? Io penso che potrebbe essere chiunque. E penso anche che questo sia ciò la serie sta cercando di dire in vari modi: cosa significa essere Mandaloriano?".