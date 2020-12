The Mandalorian 3: Kathleen Kennedy svela la data di uscita

The Mandalorian 3 arriverà il prossimo anno e a confermarlo è stata Kathleen Kennedy svelandone la data di uscita: dicembre 2021, con un po' di ritardo rispetto al periodo in cui ha debuttato la seconda stagione.

La produttrice ha confermato che si sta lavorando alla pre-produzione delle puntate inedite, mentre su Disney+ deve ancora concludersi la messa in onda del secondo ciclo di episodi.

La serie The Mandalorian racconta la storia di un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio e che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie dopo la caduta dell'Impero e il dilagarsi dell'illegalità. Il Mandaloriano opera lontano dall'autorità della Nuova Repubblica, prima che nella galassia compaia il Primo Ordine.

La timeline di The Mandalorian - che potete vedere su Disney+ - si posiziona cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Star Wars: Il risveglio della forza. Jon Favreau lavora alla serie anche come showrunner e capo del team di sceneggiatori.

La seconda stagione ha permesso ai fan di assistere anche al debutto di personaggi come Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, che ha già ottenuto uno spinoff totalmente dedicato al personaggio che ha debuttato in versione live-action solo poche settimane fa sugli schermi televisivi.