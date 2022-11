The Mandalorian 3: svelata la data di uscita?

I fan attendono con ansia di conoscere l'esatta data di uscita di The Mandalorian 3 e un nuovo report potrebbe averli accontentati. Fonti anonime citate da Making Star Wars avrebbero indicato il 22 febbraio 2023 come data di uscita della terza stagione di The Mandalorian su Disney+, ma al momento la notizia non trova conferme ufficiali.

Da quanto sappiamo finora, il teaser trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian accennava a una data di uscita nel 2023, sebbene le ultime due stagioni siano uscite entrambe a fine anno, la prima a novembre e la seconda a ottobre, rispettivamente.

Da poco si sono concluse le riprese della terza stagione di The Mandalorian, che proseguirà le avventure di Din Djarin (Pedro Pascal), un guerriero mandaloriano. Il personaggio di Pascal è apparso di recente anche nella serie Disney+ IThe Book of Boba Fett.

The Mandalorian vede produttori esecutivi Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist e Carrie Beck. Favreau è anche showrunner e uno dei registi dello show ambientto nell'universo di Star Wars.