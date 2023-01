The Mandalorian 3: una foto conferma la presenza delle Guardie Pretoriane de Gli Ultimi Jedi

Una foto diffusa in rete ha confermato la presenza delle Guardie Pretoriane in The Mandalorian 3, svelandone il design: erano apparse per la prima volta in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il portale MakingStarWars.net ha diffuso in rete una nuova immagine che mostra l'aspetto delle Guardie Pretoriane in The Mandalorian 3. Le Guardie indossano un elmo molto più simile a quello dei Mandaloriani, pur mantenendo il mantello e l'armatura rossa e l'arma bianca tipica dei pretoriani.

Le Guardie Pretoriane sono apparse per la prima volta in live action in Star Wars: Gli ultimi Jedi come protettrici di Snoke, leader supremo del Primo Ordine. Quelle che appariranno nella serie TV saranno delle proto-guardie, ma sono in molti a essere convinti che possa essere un indizio della futura apparizione del villain interpretato da Andy Serkis.

The Mandalorian 3: rivelata la trama della prossima stagione

Snoke è stato ucciso proprio nel controverso Gli Ultimi Jedi, ma in Episodio IX si scopre come fosse stata una creazione dell'imperatore Palpatine. In The Mandalorian, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) sta cercando in tutti i modi di riportare in vita l'imperatore e dunque potrebbe esserci un collegamento con la nuova trilogia Disney.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà su Disney+ a marzo. Questa la sinossi dei nuovi episodi: I viaggi di The Mandalorian attraverso la galassia di Star Wars continuano. Din Djarin, un tempo cacciatore di taglie solitario, si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. The Mandalorian incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.