The Mandalorian 3: rivelata la trama della prossima stagione

Se curiosi riguardo a The Mandalorian 3, siete nel posto giusto; la recente pubblicazione della nuova sinossi ci anticipa qualche dettaglio in più sulla serie di Disney+.

A seguito della conferma ufficiale di The Mandalorian 3, i fan sono andati in visibilio. Adesso conosciamo anche alcuni dettagli della terza stagione, sempre targata Disney+, giunti a noi tramite una sinossi di recente pubblicazione sul web. Curiosi?

The Mandalorian: un'immagine dell'episodio Il salvataggio

Dopo la conclusione dell'arco narrativo precedente, risalente a dicembre 2020, The Mandalorian si prepara a tornare ritrovando i suoi protagonisti. Condivisa da SFFGazette.com, la sinossi dei nuovi episodi ci anticipa qualche dettaglio, dando il via a tutte le speculazioni del caso: "I viaggi di The Mandalorian attraverso la galassia di Star Wars continuano. Din Djarin, un tempo cacciatore di taglie solitario, si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. The Mandalorian incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".

Zen - Grogu and Dust Bunnies è il corto animato da Studio Ghibli per Lucasfilm

Cosa dobbiamo aspettarci da The Mandalorian 3? Dalle parole di questa sinossi si prospetta un viaggio sicuramente ricolmo di mistero e storia, strettamente legato al passato e al futuro della "Galassia lontana lontana". Vi ricordiamo che la terza stagione della serie Disney+ è attesa per il primo marzo.