The Mandalorian 2: la wrestler Sasha Banks nel cast della seconda stagione?

La seconda stagione di The Mandalorian è una delle più attese del 2020 e secondo alcune voci nel cast potrebbe trovare spazio anche la wrestler americana Sasha Banks! E non solo, pare che abbia già girato tutte le sue scene, secondo le fonti del podcast Mat Men Pro Wrestling.

La Banks è una superstar nel mondo del wrestling, da inizio gennaio è ferma, tanto da saltare anche l'evento Royal Rumble a causa di un infortunio. Probabilmente in questo periodo di stop alle attività ha potuto dedicare il suo tempo alle riprese di The Mandalorian. L'atleta, il cui vero nome è Mercedes Justine Kaestner-Varnado, non ha mai recitato un ruolo di finzione, quindi sarebbe una prima volta per lei, ma non sarebbe la prima wrestler a comparire. Infatti l'ex combattente Gina Carano ha avuto il ruolo di Cara Dunne, una ex Shock Trooper diventata una mercenaria.

In Italia e nel Regno Unito The Mandalorian arriverà ufficialmente su Disney+ a partire dal 24 marzo 2020: lo show originale sarà disponibile con il primo episodio al momento del lancio ma il resto arriverà con un episodio a settimana. Negli Stati Uniti i fan hanno già potuto ammirare tutta la prima stagione nella sua interezza lo scorso dicembre, ma ovviamente il web si è riempito di spoiler anticipazioni, prima tra tutte quella della presenza dell'irresistibile Baby Yoda, che però non è piaciuto molto a Oscar Isaac, il Po Dameron di Star Wars.