The Mandalorian, Oscar Isaac: "Vorrei uccidere Baby Yoda"

Durante un'intervista agli Oscar 2020, Oscar Isaac ha dichiarato di non aver amato particolarmente il Baby Yoda di The Mandalorian...

I fan di Poe Dameron probabilmente farebbero meglio a non leggere: Oscar Isaac ha dichiarato di voler uccidere il piccolo Baby Yoda durante un'intervista agli scorsi Oscar 2020!

L'attore che interpreta uno dei piloti della Ribellione si è reso protagonista di uno scherzoso siparietto durante i 92esimi Academy Awards dello scorso 9 febbraio. Sul red carpet, durante un'intervista con il giornalista di MTV Josh Horowitz, Oscar ha raccontato di aver finalmente visto The Mandalorian ma, a differenza del 90% del pianeta, non ha amato affatto Baby Yoda. Appena arrivato ai microfoni di Josh, suo vecchio amico, ha detto: "Se mi fai quella faccina da Baby Yoda, come posso dirti di no? Finalmente l'ho visto e avrei voluto ucciderlo. Cosa ti dice questo della faccia che hai fatto?"

Sul web tutti i fan di Star Wars si sono rivoltati alla battuta del povero Oscar Isaac, ma ci hanno pensato le parole di Emily Swallow, l'interprete di The Armorer, a riportare immagini positive negli occhi degli appassionati. Infatti l'attrice è totalmente innamorata del piccolo Yoda: "La sensazione è strana, perché sai che non è reale, ma è davvero carino dal vivo. Sono stata così felice di girare una scena con lui, non pensavo che avesse un impatto così forte sul pubblico, ma capisco perché era tutto così segreto mentre giravamo le sue parti."

Mancano circa 8 mesi alla seconda stagione di The Mandalorian, come annunciato da Bob Iger in persona poche settimane fa. La storia si era interrotta, attenzione agli spoiler , con il cacciatore di taglie Din Djarin, il protagonista interpretato da Pedro Pascal, che decide di diventare il protettore della creatura che avrebbe dovuto uccidere e parte con lui (o lei, non essendone stato specificato il sesso) per andare alla ricerca della sua "famiglia", oltre a dover fuggire dai membri dell'Impero che vogliono utilizzarla per degli scopi non ancora precisati. Il season finale era stato diretto dal regista Taika Waititi e aveva entusiasmato gli spettatori, spingendo i fan a chiedere che venga affidato al filmmaker un lungometraggio della saga stellare.