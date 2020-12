The Mandalorian 2: Mando e il Bambino in una scena del sesto episodio, La tragedia

Robert Rodriguez ha condiviso sui social un video dove lui intrattiene Grogu, alias Baby Yoda, sul set di The Mandalorian. Il filmato, di una ventina di secondi, mostra il regista con la chitarra che suona durante una pausa, con il pupazzo che muove la testa al ritmo della musica. Il cineasta ha definito lo spezzone un regalo di Natale per i suoi fan, invitando poi a recuperare l'intero documentario da cui è tratto.

The Mandalorian 2: i protagonisti in una scena

Si tratta infatti di un estratto del nuovo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, la docuserie di Disney+ che copre la realizzazione di The Mandalorian. Per la prima stagione ci sono stati otto episodi, ciascuno dedicato a un aspetto della serie (il casting, la musica, i rimandi più strani alla storia del franchise), mentre per la seconda, complice l'emergenza sanitaria che ha colpito anche la post-produzione dello show, c'è un singolo speciale di un'ora, disponibile da ieri sulla piattaforma dedicata a tutti i brand della Casa del Topo.

Robert Rodriguez ha diretto il sesto episodio della seconda stagione del primo serial live-action di Star Wars che potete vedere in straming su Disney+, ossia il capitolo dove Boba Fett torna in azione dopo essere stato dato per morto per alcuni anni. Rodriguez è anche uno dei tre produttori esecutivi di The Book of Boba Fett, il nuovo spin-off interamente incentrato sul personaggio, attualmente in lavorazione e in arrivo su Disney+ tra circa un anno. Inoltre, il cineasta ha recentemente firmato il lungometraggio We Can Be Heroes, disponibile su Netflix e con protagonista, tra gli altri, Pedro Pascal, l'interprete del guerriero mandaloriano Din Djarin. Quest'ultimo, come confermato da Jon Favreau in una recente intervista, tornerà nella terza stagione, presumibilmente all'inizio del 2022, poiché le riprese inizieranno dopo quelle dello spin-off su Boba Fett. Sono previsti altri due spin-off, uno sulle forze dell'ordine della Nuova Repubblica e uno su Ahsoka Tano, l'ex-apprendista di Anakin Skywalker.