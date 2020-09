The Mandalorian 2, le prime foto dalla seconda stagione della serie di Disney+

Entertainment Weekly ci fornisce un primo sguardo alla seconda stagione di The Mandalorian 2 grazie a delle foto in esclusiva della serie targata Disney+.

The Mandalorian 2: Baby Yoda sulla cover di Entertainment Weekly

Eccole qui, le prime fotro di The Mandalorian 2, seconda stagione dell'acclamata serie tv di Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars. Baby Yoda, Mando, Cara Dune... Vediamo tutti i protagonisti in azione.

The Mandalorian 2: una immagine della seconda stagione

Il 12 novembre 2019 debuttava sulla piattaforma streaming The Mandalorian, la prima serie tv live-action ambientata nell'universo di Star Wars.

Creata e portata avanti da Jon Favreau, con l'aiuto di Dave Filoni e i registi Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi, la prima stagione dello show con protagonista il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal ha guadagnato il favore di pubblico e critica, ottenendo anche ben 15 nomination ai prossimi Emmy Awards.

The Mandalorian 2: Gina Carano in una foto della seconda stagione.

The Mandalorian 2: una delle prime foto della seconda stagione

Composta da soli 8 episodi, però, la prima stagione si è conclusa fin troppo presto, lasciando gli spettatori in trepidante attesa per le nuove avventure di Mando, The Child (amichevolmente - ma non ufficialmente - chiamato Baby Yoda) e il resto dei personaggi che ci sono stati presentati finora - e quelli a venire -.

Per fortuna, qualche giorno fa ci era stata comunicata la data d'uscita della seconda stagione (avete segnato tutti il 30 ottobre sul calendario?), e ora il sito Entertainment Weekly ci concede un primo sguardo ai nuovi episodi con queste foto in esclusiva.

"La nuova stagione è all'insegna dell'introduzione di una storia più grande nel mondo" ha affermato Jon Favreau.

Starà a noi, adesso, scoprire quanto più grande... Dal 30 ottobre su Disney+.