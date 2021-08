The Mandalorian 2: Mark Hamill sul set con Baby Yoda in una nuova foto

Come tutti i fan di The Mandalorian sanno, Luke Skywalker è apparso nell'ultima puntata della seconda stagione per prendere Baby Yoda alias Grogu sotto la sua ala protettiva e Mark Hamill ha partecipato alla lavorazione della scena, come vediamo in una nuova immagine.

Mark Hamill sul set di The Mandalorian 2

Fino ad ora, non si sapeva fino a che punto Mark Hamill fosse stato coinvolto nella scena di The Mandalorian, ma ora grazie alla serie Gallery: Star Wars: The Mandalorian, disponibile su Disney+, vediamo il backstage di quel preciso momento. In una nuova foto estrapolata proprio dalla puntata, vediamo infatti Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker con in braccio Baby Yoda, quindi l'attore ha partecipato attivamente, ovviamente ringiovanito grazie all'utilizzo della CGI e con la tecnologia di de-aging.

Un finale di stagione che ha colpito tantissimi fan e che, ora, sappiamo essere ancora più sentito, vista la presenza di Mark Hamill nei panni del suo personaggio storico, che ha interpretato fin dal primo Star Wars nel 1977.

Molti si chiedono cosa accadrà in The Mandalorian 3, le cui riprese sono iniziate da poco, dove sicuramente tornerà Pedro Pascal nei panni di Mando, protagonista assoluto della serie.

Per saperne qualcosa di più dovremo aspettare ancora qualche mese, fino a quando Disney non svelerà i dettagli delle nuove avventure galattiche del Mandaloriano.