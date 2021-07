The Mandalorian 3, iniziate le riprese della nuova stagione?

Per i fan di Star Wars che sentono la mancanza di The Mandalorian arriva una buona notizia: secondo le ultimi indiscrezioni, le riprese di The Mandalorian 3, terza stagione della serie di Disney+, sarebbero già iniziate.

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

A riportarlo è American Cinematographer, in un articolo sulle tecnologie innovative utilizzate nella produzione degli show in sviluppo per Lucasfilm.

"Tra quelle serie che prevedevano di fare fin dall'inizio uso di VFX già incorporati sono incluse due che saranno girate utilizzando StageCraft, la tecnologia di animazione in tempo reale di Industrial Light & Magic per i volumi LED: The Book of Boba Fett, che uscirà nei prossimi mesi, e Obi-Wan Kenobi, che dovrebbe arrivare nel 2022" si legge nel pezzo, che con "volumi" e "StageCraft" fa riferimento a quegli enormi schermi utilizzati nei set al chiuso per realizzare più facilmente dei cambi di scena.

"Entrambe le serie utilizzeranno gli stessi volumi inizialmente costruiti per The Mandalorian a Manatthan Beach. Gli show di Star Wars, incluso Andor, sono attualmente in fase di produzione ai Pinewood Studios in Inghilterra, dove Industrial Light & Magic ha costruito un altro enorme volume StageCraft . La terza stagione di The Mandalorian è ora in produzione" conclude.

Sembra dunque che i lavori procedano spediti in casa Lucasfilm, e che anche per le prossime stagioni televisive ci attende un grande spettacolo targato tar Wars.